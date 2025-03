Weil der Andrang auf Tickets für das traditionelle Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker so groß ist, treten die Musiker nun an einem Zusatztermin ein zweites Mal auf.

Berlin - Die Berliner Philharmoniker spielen ihr Saisonabschlusskonzert an zwei Abenden im Juni auf der Waldbühne. Wegen der großen Nachfrage nach Tickets gibt es nun einen zweiten Termin für das traditionelle Sommerkonzert nahe dem Olympiastadion, wie die Organisatoren mitteilten.

Programm und Besetzung seien am 28. Juni und dem zusätzlichen Termin am 27. Juni identisch. Unter dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel spielt das Orchester unter anderem Tänze aus Leonard Bernsteins „West Side Story“. In der Waldbühne nahe dem Olympiastadion in Berlin-Westend finden etwa 20.000 Klassik-Fans Platz.