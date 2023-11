Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Görlitz - Ein Mann und ein vierjähriges Kind sind beim Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Wittichenauer Ortsteil Maukendorf (Landkreis Bautzen) schwer verletzt worden. Der 33-Jährige war am Samstagnachmittag mit dem Kind im Auto in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo ihm ein Transporter entgegenkam, wie die Polizei Görlitz am Sonntag mitteilte. Der 68 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt.

Rettungshubschrauber brachten die Verletzten laut Polizei in Krankenhäuser. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 50.000 Euro. Die Bundesstraße 96 war demnach etwa drei Stunden voll gesperrt.