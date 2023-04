Torgau - Eine Frau ist nach dem Zusammenstoß eines Linienbusses mit ihrem Auto bei Torgau (Landkreis Nordsachsen) gestorben. Die Autofahrerin kam zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus und starb dort am Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fahrzeuge stießen am Mittwochnachmittag in einer langgezogenen Kurve zusammen. Insgesamt waren drei Autos und der Bus an dem Unfall beteiligt. Auch mehrere Schülerinnen und Schüler aus dem Bus wurden verletzt.