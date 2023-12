Berlin - Beim Überqueren der Straße ist ein in einem Rollstuhl sitzender Mann in Berlin-Mitte mit einer Tram zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Montag berichtete, geschah der Unfall an Heiligabend an der Invalidenstraße Ecke Schwarzer Weg. Der Mann wurde demnach schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut einem Sprecher der Feuerwehr nicht. Genaue Hintergründe zu dem Unfall waren bislang nicht bekannt.