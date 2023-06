Holle - Bei einer Kollision eines Autos mit einem Transporter in Holle (Kreis Hildesheim) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 75-Jähriger war am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung mit seinem Auto seitlich in den Kleintransporter gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 27 Jahre alte Fahrer des Transporters verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich dann überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer des Kleintransporters musste nach Polizeiangaben von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb dagegen unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.