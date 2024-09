Auf der nassen Straße gerät eine 27-Jährige beim Auffahren auf die Autobahn ins Schleudern. Sie stößt mit einem zweiten Auto zusammen, in dem ein Fahrer und vier Kinder sitzen.

Zwei Autos sind auf der Autobahn 72 in Plauen zusammengestoßen. (Symbolbild)

Plauen - Beim Auffahren auf die Autobahn 72 ist eine Frau in Plauen mit ihrem Wagen mit einem Auto zusammengestoßen - es gab sechs Verletzte. Die 27-Jährige geriet am Samstagnachmittag auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte seitlich gegen den anderen Wagen, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Das zweite Auto, in dem auch vier Kinder saßen, wurde dadurch laut Polizei gegen eine Betonleitwand gedrückt, beide Fahrzeuge rutschten danach von der Fahrbahn auf einen leichten Hang.

Die 27-Jährige sowie alle fünf Menschen aus dem zweiten Auto - im Alter von 49, 7, 10 und zweimal 9 Jahren - wurden leicht verletzt, wie es hieß. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Leipzig für etwa eine halbe Stunde, den Sachschaden schätzen die Beamten auf 21.000 Euro.