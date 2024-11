Zwei Autos stoßen auf einer Kreuzung zusammen. In Wilhelmshaven werden dabei acht Personen verletzt, darunter auch mehrere Kinder.

Rettungskräfte mussten nach einem Unfall in Wilhelmshaven acht Verletzte ins Krankenhaus bringen. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Ein Verkehrsunfall mit acht Verletzten hat in Wilhelmshaven einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Am Nachmittag waren auf einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen, wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte. Dabei seien acht Insassen verletzt worden, darunter drei Kinder. Drei Personen zogen sich schwere Verletzungen zu, wie es weiter hieß. Alle acht Insassen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten seien Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt mit insgesamt 53 Einsatzkräften vor Ort gewesen, so die Feuerwehr Wilhelmshaven. Die Kreuzung war zeitweise voll gesperrt. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, blieb zunächst offen. Die Ursache sei unbekannt, so die Feuerwehr.