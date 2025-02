Zur Zeugnisvergabe: Sorgentelefone in Sachsen besetzt

Dresden - Kurz vor der Vergabe der Halbjahreszeugnisse hat der Kinderschutzbund erneut die „Nummer gegen Kummer“ freigeschaltet. Die Halbjahreszeugnisse sind für viele Schülerinnen und Schüler oft mit gemischten Gefühlen verbunden, wie der Kinderschutzbund mitteilte. Daher sei erneut die Nummer 0800 111 0550 freigeschaltet, um Sorgen zu teilen.

Die Halbjahreszeugnisse gibt es in Sachsen zum Start in die Winterferien, die am kommenden Montag beginnen.

„Es gibt Schülerinnen und Schüler, die unsicher sind, wie die Eltern reagieren, wenn der Start in dieses Schuljahr nicht so gut gelungen ist und sie den Leistungsanforderungen nicht gerecht werden konnten“, sagte Karin Pfaff vom Kinder- und Jugendtelefon des Arbeiter-Samariter-Bundes Görlitz/Zittau.