Oft grau, doch nicht unfreundlich gestaltet sich das Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg. Später regnet es zeitweise.

Zunächst freundlich - dann Regen in Berlin und Brandenburg

Herbstlich grau, doch zunächst noch niederschlagsfrei startet das Wochenende in Berlin und Brandenburg. Der Sonntag hält jedoch auch Regen bereit. (Symbolbild)

Potsdam - Mit mildem und grauem Novemberwetter geht es in das Wochenende in Berlin und Brandenburg. Später beginnt es zu regnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Abgesehen von kurzen Auflockerungen und Maximaltemperaturen von acht bis zehn Grad bleibt der Himmel heute meist bedeckt. In der Nacht setzt örtlich Sprühregen ein.

Nach wolkigem Start wird der Samstag am Vormittag heiter, ehe am Nachmittag wieder Wolken aufziehen. Bei bis zu zehn Grad bleibt es jedoch trocken. Am Sonntag ist der Himmel bewölkt und bei bis zu neun Grad regnet es zeitweise. Doch immer wieder lockern die Wolken auf.