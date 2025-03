Berlin - In Berlin-Neukölln ist ein Mann zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei attackierten am Freitagnachmittag sechs Personen den 31-Jährigen in der Weichselstraße: Sie sollen den Mann zunächst mit Reizgas besprüht und ihm anschließend eine Stichverletzung im Oberschenkel zugefügt haben. Anschließend flüchteten die Verdächtigen. Ihr Opfer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.

Erst am vergangenen Dienstag (11. März) war der Mann den Angaben zufolge in der Neuköllner Sonnenallee angegriffen worden. Laut Polizei schlugen mehrere Männer die Scheiben eines Autos ein, zerrten den Mann aus dem Wagen, prügelten und traten auf ihn ein und verletzten ihn mit einem Messerstich am Rücken. Auch nach dieser Attacke kam der 31-Jährige ins Krankenhaus. Die Polizei prüft die Hintergründe beider Taten und mögliche Zusammenhänge.