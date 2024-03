Nach einer Saison in der Bundesliga ist Schluss. Saban Uzun erhält in Leipzig keinen neuen Vertrag.

Leipzigs Trainer Saban Uzun reagiert an der Seitenlinie.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht mit einem neuen Frauen-Trainer in die kommende Saison. Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, wird der Ende Juni auslaufende Vertrag von Saban Uzun nicht verlängert. Dazu habe die „ausführliche Analyse in der derzeitigen Pokal- und Länderspielpause“ geführt. Gespräche mit potenziellen Nachfolgern und Nachfolgerinnen sollen zeitnah aufgenommen werden.

Leipzig ist derzeit Neunter in der Frauen-Bundesliga und hat nach 17 von 22 Spieltagen vier Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsrang. Der 36 Jahre alte Uzun hatte die Mannschaft im Juli 2022 übernommen und in die Bundesliga geführt. „Über die zukünftige Ausrichtung und Weiterentwicklung der Mannschaft hatten wir unterschiedliche Vorstellungen“, sagte Sportchefin Viola Odebrecht.