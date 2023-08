In Vorlesungssälen kommen nicht nur Studierende in Sachsen-Anhalt auf ihre Kosten, zum Staunen oder ins Schwitzen. Auch die Jüngsten, die bisher ohne Hochschulzulassung sind, dürfen sich im Wintersemester auf ein buntes Programm freuen.

Magdeburg/Halle/Stendal - Im neuen Semester bieten Universitäten und Hochschulen in Sachsen-Anhalt auch denen ein Programm, die eigentlich noch zu jung sind für ein Studium. So will beispielsweise die Hochschule Magdeburg-Stendal ihre langjährigen Angebote der Kinder-Uni und des Junior Campus auch im kommenden Semester weiter fortsetzen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Diese richteten sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Das Wintersemester beginnt am 1. Oktober.

An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg findet die sogenannte Kinder-Uni immer im Sommersemester statt - das nächste Mal also erst im Juni 2024. Dennoch gebe es auch Angebote im kommenden Wintersemester, so eine Sprecherin. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnten sich demnach auf das Teddybärkrankenhaus, eine Schreibspielwiese oder eine Führung durch den Botanischen Garten der Uni freuen. Zudem könnten sie in der Geiseltal-Sammlung lernen, wie Spuren gelesen werden können.

Für Kinder bis 14 Jahre sei auch Verschiedenes im Programm der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg zu finden. So seien unter anderem vier bis fünf Vorlesungen im Rahmen der Kinder-Uni geplant, erklärte eine Sprecherin. Darüber hinaus gibt es viele weitere Programmpunkte: Fächerübergreifende technische Projekte könnten zum Beispiel im Schülerlabor „SchüLaTech“ umgesetzt werden. An Weihnachten sei außerdem eine Physikvorlesung geplant, in der eine Sammlung verschiedener Experimente gezeigt werde.