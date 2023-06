Berlin - Sportlich ist Max Kruse seit seiner Ausbootung beim VfL Wolfsburg untergetaucht, jetzt sorgt der Ex-Nationalspieler mit einem spektakulären Liebesbeweis für Ehefrau Dilara für Schlagzeilen. „Euch interessiert bestimmt, was Max mir zum Geburtstag geschenkt hat“, sagte Dilara in einem auf dem Youtube-Kanal „Die Kruses“ hochgeladenen Video: „Er hat sich mein Gesicht auf seine Brust tätowiert. Ja, das ist echt ein Liebesbeweis. Wir sind ja schon verheiratet, aber das zeigt nochmal, wie sehr er mich liebt.“

Es werden auch Videosequenzen gezeigt, die Kruse mit der frischen Tätowierung zeigen. „Ich war unter Schock, ich wusste nicht, was ich sagen soll in dem Moment“, sagte Kruses Frau: „Ich war nur so: Ah, was hat er getan?!“

Wie es sportlich mit Kruse weitergeht, ist offen. Der 35-Jährige würde seine Karriere gerne fortsetzen. „Die Präferenz liegt auf Deutschland. Und die erste Liga wäre ein Highlight, dahin will ich zurück“, hatte der Angreifer in einem „Zeit“-Interview Ende April gesagt. „Ich würde einfach ungern so abtreten, dass jemand anderes über den Zeitpunkt entscheidet.“

Weil ihm Trainer Niko Kovac beim VfL mangelndes Engagement und fehlende sportliche Impulse vorwarf, wurde Kruse im vorigen September zunächst aus dem Kader gestrichen. Ende November erfolgte dann die Vertragsauflösung mit dem langjährigen Bundesliga-Stürmer von Union Berlin, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und des SC Freiburg.