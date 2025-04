München - Zum Ende der Osterferien erwartet der ADAC an diesem Wochenende nochmals Staugefahr durch viele Urlauber auf den Straßen in Deutschland und den angrenzenden Ländern. Während in neun Bundesländern die Ferien endeten, würden in den Niederlanden einwöchige Mai-Ferien beginnen, warnte der Automobilclub in München.

Allerdings gaben die Experten auch etwas Entwarnung: „Insgesamt dürften viele und lange Staus aber ausbleiben.“ Der ADAC erwartete zum Ferienende deutlich geringeren Andrang auf den Autobahnen als zum Osterferien-Beginn oder an den Ostertagen selbst. Eine besondere Staugefahr gebe es am Samstagnachmittag.

Der ADAC empfahl, dass sich Reisende vor der Fahrt über die Baustellen auf den Autobahnen informieren. „Es gibt bereits mehr als 1000 solcher Nadelöhre.“ Zudem gebe es einzelne angekündigte Streckensperrungen am Wochenende, beispielsweise auf der A1 zwischen Dreieck Hamburg-Norderelbe und Hamburg-Billstedt.