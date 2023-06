Bremen - Die Polizei in Bremen und Niedersachsen hat zuletzt mehrere Attacken auf Züge, Straßenbahnen und Autobahnen registriert. Die ausfindig gemachten mutmaßlichen Täter waren alle minderjährig, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Von einer Fußgängerbrücke warfen vier Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren am Donnerstag in Bremen-Hemelingen Steine auf die Autobahn. Dabei wurde mindestens ein Lastwagen an der Frontscheibe beschädigt. Die Jugendlichen wurden kurz darauf von der Polizei gestellt.

Am Tag davor legten laut Polizei in Bremen-Osterholz zwei Neunjährige Steine auf die Straßenbahnschienen. Ein Rad einer Straßenbahn wurde beschädigt, die Strecke musste stundenlang gesperrt werden. Auch die beiden Neunjährigen wurden von der Polizei ausfindig gemacht.

Zwischen Hannover und Bremen bewarfen Unbekannte am Donnerstag Gegenstände auf eine fahrende Regionalbahn und beschädigten mehrere Fenster. Zwei Stunden später wurde eine S-Bahn zwischen Nienburg/Weser und Hannover mit Steinen beworfen und beschädigt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ein. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.