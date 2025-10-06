Die Bahn nimmt ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb. Das hat Folgen für Reisende. Am Bremer Hauptbahnhof kam es zu einer längeren Zugpause.

Bremen - Nach einer mehrstündigen nächtlichen Sperrung fahren seit dem frühen Morgen wieder Züge über den Bremer Hauptbahnhof. Um das neue elektronische Stellwerk Bremen-Burg in Betrieb nehmen zu können, war am Hauptbahnhof von Sonntagabend bis Montagfrüh der Zugverkehr eingestellt worden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Für die technische Umstellung seien Zeiträume ohne Zugverkehr notwendig, der Streckenabschnitt Bremen-Burg bis Bremen-Vegesack bleibe daher bis zum 14. Oktober gesperrt​. Auch Signale, Weichen und Bahnübergänge werden an die neue Technik angeschlossen.

Alte Stellwerke in der Region werden den Angaben zufolge durch neue ersetzt, die weniger störanfällig und leistungsfähiger sind. Ziel sei es, infrastrukturbedingte Störungen zu reduzieren und die Pünktlichkeit zu verbessern.