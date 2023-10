Viele Regionalbahnen und die S-Bahn in Hannover standen zu Beginn des Wochenendes still. Fahrgäste mussten sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen.

Hannover - Ein Warnstreik der Bahngewerkschaft GDL hat am Samstag zu Zugausfällen und massiven Verspätungen bei der Nordwestbahn und der S-Bahn Hannover geführt. „Wir nehmen so langsam den Betrieb wieder auf“, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn am Samstagnachmittag. „Wir werden aber voraussichtlich noch Einschränkungen bis in den Abend hinein haben.“ Der zwölfstündige Streik endete nach Angaben der Gewerkschaft am Samstag planmäßig um 14.30 Uhr.

Nahezu alle Züge der Nordwestbahn, die die S-Bahn Hannover und die Regio-S-Bahn in Bremen betreibt, fielen während des Warnstreiks aus. Lediglich einzelne Bahnen der RB75 (Osnabrück - Bielefeld) und der RB74 (Bielefeld - Paderborn) fuhren. Teilweise wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet, die S-Bahn Hannover konnte mit einem Notfallfahrplan nach eigenen Angaben etwa 20 Prozent der normalen Leistung aufrechterhalten.

Die Lokführergewerkschaft GDL rief ihre Mitglieder am Samstag von 2.30 bis 14.30 Uhr zum Warnstreik auf. Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten beteiligten sich. Grund dafür waren nach Angaben der Gewerkschaft die von ihr abgebrochenen Tarifgespräche mit der Bahngesellschaft Transdev, zu der die S-Bahn und die Nordwestbahn gehören.

Nach Angaben der GDL bot die Arbeitgeberseite zuletzt eine Entgelterhöhung von elf Prozent über eine Laufzeit von zwei Jahren an. Die Gewerkschaft verlangt eine Entgelterhöhung von 555 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr und eine Absenkung der Wochenarbeitszeit.