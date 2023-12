Leipzig - Wegen einer möglichen Gefährdungslage ist ein Regionalzug am Dienstagmittag in Leipzig gestoppt worden. Die Bundespolizei sei von einem anonymen Anrufer über eine Person in dem Zug informiert worden, die „einen Auslöser in der Hand halte“, sagte Sprecher Jens Damrau. Der Verdacht auf eine Gefahr habe sich allerdings nicht bestätigt.

Der Zug sei am Haltepunkt Rückmarsdorf gestoppt worden. Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und durchsuchte den Zug. Zudem seien die rund 120 Reisenden nach der verdächtigen Person gefragt worden. Das sei allerdings ergebnislos geblieben, sagte Damrau. Eine nähere Beschreibung zu der Person werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgegeben.

Der Zug konnte seine Fahrt in Richtung Hauptbahnhof Leipzig anschließend fortsetzen. Die Bundespolizei hat laut Damrau Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat aufgenommen.