Oberwiesenthal - Der angekündigte Winter-Saisonstart in Oberwiesenthal an diesem Wochenende fällt aus. Die sehr milden Temperaturen mit über zehn Grad Celsius und Nieselregen haben die Pläne vor Ort zunichtegemacht, sagt René Lötzsch von der Fichtelberg Schwebebahn. Damit sei neben den ab Samstag geplanten Veranstaltungen auch der offizielle Start des Skibetriebs vorerst abgesagt. „Die übriggebliebene Schneeauflage ist einfach zu gering“, so Lötzsch.

Lediglich der 130 Meter lange Zauberteppich ist noch in Betrieb. „Wir wollen den Bereich dort in zwei Abfahrten für Rodler und für Skianfänger abtrennen“, erklärt Lötzsch die Pläne, um dort wenigstens ein kleines Angebot für Winter-Fans zu schaffen. Auch die LGO Fichtelberghaus GmbH bestätigte das geplatzte „Winter-Opening 2025“ in Sachsens größtem Skigebiet. Die Veranstaltungen vor der Freilichtbühne seien ebenfalls abgesagt, so das Unternehmen. Jetzt hofft die LGO auf Partystimmung an Silvester: Ab Nachmittag sollen fünf DJs und eine Feuershow bereitstehen – und eigentlich auch ein Nachtski- und Après-Ski-Angebot.

Wetter bleibt vorerst mild

Dass beim Wetter ein Wintereinbruch bevorstehen könnte, kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch bisher nicht erkennen. „Vorerst bleibt es bei der südlichen Strömung mit sehr milder Luft und zeitweisem Regen“, sagt Stefanie Kaminski vom DWD auch mit Blick auf das kommende Wochenende. Für verlässliche Prognosen zu den Weihnachtsfeiertagen und darüber hinaus sei es aber noch zu früh, hieß es.