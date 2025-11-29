In vielen Bundesländern herrscht großer Kitaplatz-Mangel, auch Bremen und Niedersachsen sind betroffen. Das zeigt eine neue Studie.

Berlin - In Bremen und Niedersachsen fehlen Tausende Kitaplätze. Nach einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fehlen in diesem Jahr in Niedersachsen 33.700 Kitaplätze. Damit gehen 16,3 Prozent aller Kinder unter drei Jahren, für die es Bedarf gibt, leer aus. In Bremen sind es sogar 18,9 – in Zahlen 3.600.

Bundesweit fehlen den Angaben zufolge für rund 300.000 Kinder unter drei Jahren Kitaplätze. Damit haben 14,2 Prozent der unter Dreijährigen mit Betreuungsbedarf keinen Platz. In die Berechnung des arbeitgebernahen Instituts eingeflossen war eine repräsentative Befragung der Regierung zu den Betreuungswünschen. Das IW verwendete zudem Betreuungs- und Gesamtdaten des Statistischen Bundesamts zu Kindern.

Die Lücken-Liste von A bis Z

Wie verbreitet es ist, dass Wunsch und Wirklichkeit bei der Kinderbetreuung auseinanderklaffen, hängt vom Wohnort ab. In Ostdeutschland haben laut Studie 7,3 Prozent der Kinder unter drei mit Bedarf keinen Platz – im Westen 15,6 Prozent.

Für wie viel Prozent aller Kinder unter drei Jahren mit Betreuungsbedarf fehlt in den einzelnen Ländern also ein Betreuungsplatz? Das zeigt diese Liste der Betreuungslücken (alphabetisch):

In Baden-Württemberg sind das 13,6 Prozent; in Bayern 12,8; Berlin 10,6; Brandenburg 6,1; Bremen 18,9; Hamburg 8,9; Hessen 16,8; Mecklenburg-Vorpommern 4; Niedersachsen 16,3; NRW 18; Rheinland-Pfalz 18,7; Saarland 18,5; Sachsen 6,3; Sachsen-Anhalt 4,3; Schleswig-Holstein 13,4 und in Thüringen 8,2 Prozent.

Ins Verhältnis gesetzt hat das IW hierbei die Zahl der Eltern, die nach eigenen Angaben Betreuungsbedarf haben, mit der Zahl der betreuten Kinder.