Lichtenstein - Heizöl ist im Lichtensteiner Ortsteil Rödlitz (Landkreis Zwickau) in einen Bach geflossen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Tank in einem Wohnhaus zu voll, sodass das Öl über das Gebäude ins Erdreich und in den Bach gelangte, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Ein Mann bemerkte den Ölfilm am Dienstagabend im Gewässer. Feuerwehrleute filterten das Öl heraus und errichteten eine Ölsperre.