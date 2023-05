Das Waldgesetz sieht für Sammler von Pflanzen bestimmte Regeln vor. Wer sich zu sehr am Gabentisch der Natur bedient, kann sanktioniert werden. Wie oft passiert das in Sachsen-Anhalt?

Halle - In Sachsen-Anhalt werden zu volle Körbe bei Pilz- und Kräutersammler nur selten sanktioniert. Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren lediglich zwei Verstöße gegen die sogenannte Handstraußregelung registriert, wie das Landesverwaltungsamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 2022 wurde ein Verstoß im Salzlandkreis und 2019 einer im Saalekreis gemeldet.

Nach der Handstraußregelung ist es erlaubt, wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf mitzunehmen. Dies ist im Bundesnaturschutzgesetzes geregelt. Ausnahmen von dieser Regelung gelten unter anderem in Naturschutzgebieten und für besonders geschützte Arten. Für Kräuter, die weder als Tee genutzt werden, noch eine heilende Funktion erfüllen, sowie für Wurzeln, Knollen, Zwiebeln und Samen besteht ein Sammelverbot.

In den beiden sanktionierten Fällen in Sachsen-Anhalt wurde nach Angaben des Landesverwaltungsamtes Bärlauch in zu großen Mengen gesammelt. Die Zahl der tatsächlichen Verstöße gegen die Regelung dürfte um ein Vielfaches höher liegen. „Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Dunkelziffer höher liegt als die registrierten Verstöße, da die Entnahme von Pflanzen und Pilzen aus der Natur in der Bevölkerung weit verbreitet ist, Kenntnisse über die bestehenden Gesetzmäßigkeiten jedoch häufig nicht bestehen“, erklärte eine Sprecherin der Behörde.

Doch warum gibt es diese Regelung überhaupt? Beim Sammeln nichtgeschützter Pflanzen sei anzunehmen, dass die Schäden vernachlässigbar sind, erklärte eine Sprecherin des Landesamtes für Umweltschutz. Die Entnahme von Blättern im begrenzten Zeitraum wie beim Bärlauch möge „zwar die betroffenen Einzelpflanzen schwächen, dürfte aber für das Gesamtvorkommen völlig unerheblich sein“. Solange es die private Verwertung betrifft, sei also mit keiner größeren Gefährdung zu rechnen. Geschützte Pflanzen seien aber davon bewusst ausgeschlossen.

Für eine gewerbliche Verwertung, also für den Verkauf von Wildpflanzen und -pilzen, ist nach Angaben des Landesamtes eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Sie kann in Sachsen-Anhalt bei der jeweiligen Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt beantragt werden.