2. Fußball-Bundesliga Zu viele Fehler: Magdeburg unterliegt in Karlsruhe

Die Serie des 1. FC Magdeburg reißt in Karlsruhe. Nach zuletzt fünf Auswärtssiegen in Folge verliert der FCM trotz Führung deutlich, weil in der Abwehr die Konsequenz fehlt.