Bremen - Trotz einer kämpferisch überzeugenden Leistung und zahlreicher Chancen hat der SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga die zweite Niederlage in Serie einstecken müssen. Gegen Bayer Leverkusen verloren die Grün-Weißen am Sonntagabend unglücklich mit 2:3 (1:1). Werder verspielte dabei eine 1:0-Führung und verpasste damit die Chance, in der Tabelle an der Werkself vorbeizuziehen.

Marvin Ducksch brachte die Gastgeber zunächst in Führung (30. Minute), Mitchel Bakker glich jedoch umgehend wieder aus (34.). Kurz nach der Pause trafen Jeremie Frimpong (56.) und Adam Hlozek (83.) für die Rheinländer. Der Anschlusstreffer durch einen verwandelten Handelfmeter von Niclas Füllkrug kam für die Gastgeber vor 41.000 Zuschauern zu spät (86.).

„Wir müssen das Spiel nicht verlieren“, kommentierte Ducksch beim Internet-Sender DAZN. „Wir machen hinten einfach zu viel Fehler“, kritisierte er die eigene Abwehr. Auch Sturmkollege Niclas Füllkrug war unzufrieden. „Wenn du gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen zwei Tore machst und trotzdem nichts holst, dann hast du ein Problem“, sagte der Nationalspieler.

Drei Tage nach dem Hinspiel-Sieg im Achtelfinale der Europa League gegen Ferencvaros Budapest hatte Bayer-Coach Xabi Alonso sein Team gleich auf fünf Positionen umgebaut. Unter anderem wurde Florian Wirtz geschont. Der 19-Jährige stand gar nicht erst im Kader, da er leicht angeschlagen ist. „Das ging für heute nicht“, sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes vor der Partie bei DAZN. „Wir sind vorsichtig bei ihm.“ Schließlich war der Mittelfeldspieler wegen einer Verletzung monatelang ausgefallen.

Patrick Schick und Karim Bellarabi gehörten leicht angeschlagen ebenfalls nicht zum Aufgebot, doch Alonso hatte sich schon vor der Partie selbstbewusst gezeigt. „Die Konkurrenz ist groß, und das eröffnet mir genug Möglichkeiten für die Startelf am Sonntag und mit Blick auf die nächste Woche. Ich entscheide vorausschauend“, hatte der Bayer-Coach gesagt.

Der Fokus bei den Rheinländern verschiebt sich in diesen Tagen auf die Europa League. Als Vorbild dient Eintracht Frankfurt, das sich im vergangenen Jahr durch den Titel in der Europa League einen Platz in der finanziell deutlich lukrativeren Champions League gesichert hatte. „Das ist ein guter Wettbewerb. Man kann schnell zu einem Titel kommen“, hatte Ex-Nationalspieler Nadiem Amiri nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Ferencvaros gesagt: „Man hat letztes Jahr gesehen, dass Frankfurt das Ding gewinnen kann. Das reizt uns natürlich auch.“

Über die Bundesliga ist der Sprung in die Königsklasse für Bayer kaum noch realistisch. Die Top Vier der Tabelle sind bereits weit enteilt. Dennoch kann der volle Fokus auf Europa auch ein Risiko sein. Schließlich hat es die Konkurrenz in der Europa League mit Teams wie Manchester United, Juventus Turin oder Feyenoord Rotterdam ebenfalls in sich.

In Bremen fiel den Gästen die Konzentration auf den Liga-Alltag dennoch lange schwer. Gegen die personal arg gebeutelten Gastgeber, die kurzfristig auch noch auf den kranken Leonardo Bittencourt verzichten mussten, stockte die Offensive anfangs gewaltig. Werder übernahm nach einem zähen Beginn das Kommando und ging durch Ducksch nicht unverdient in Führung. Doch die Werder-Freude wehrte nicht lange. Nur drei Minuten später gelang Bakker mit einem wuchtigen Schuss der Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel agierte Werder meist dominant und hatte mehr Chancen. Doch Bayer war am Ende abgeklärter.