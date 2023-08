Pritzwalk - Ein Motorradfahrer ist südlich von Pritzwalk (Prignitzkreis) mit seiner Maschine an einem Bahnübergang abgehoben, durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag auf der Bundesstraße 103 bei Gantikow, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 22-Jährige war vermutlich deutlich zu schnell Richtung Norden unterwegs, so dass eine kleine Anhöhe in der Fahrbahn wie eine Schanze wirkte. Das Motorrad wurde an die eine Straßenseite, der Fahrer auf die andere Seite der Straße geschleudert. Der Pritzwalker kam schwer verletzt in eine Klinik. Am Motorrad entstand hoher Schaden. Angehörige bargen das Krad. Unbeteiligte seien nicht zu Schaden gekommen.