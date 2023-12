Berlin - Nach ihrem Abschied aus Berlin sind die Pandas Pit und Paule gut in China angekommen. Die beiden seien nach mehr als zehn Stunden Flugzeit wohlbehalten in Chengdu eingetroffen, teilte der Berliner Zoo am Montag mit. „Den Flug haben Pit und Paule gut gemeistert, wenn der Bambus stimmt, sind Pandas in der Regel sehr entspannt. So war es auch auf dem Flug“, sagte Andreas Pauly, Leiter der Tiergesundheitsabteilung des Zoos, laut einer Mitteilung.

Am Zielort, in der Panda-Zucht- und Forschungsstation in Chengdu, bleiben die Bären nun erst einmal 30 Tage in Quarantäne. Nach dem Auszug leben im Berliner Zoo nun noch die Elterntiere Meng Meng und Jiao Qing. Der Wegzug der 2019 geborenen Zwillinge war schon länger vorgesehen, hatte sich aber durch die Pandemie verzögert. Die Bären sind wie auch ihre Eltern Eigentum Chinas.