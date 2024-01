In einem Jahr kann viel passieren - auch bei Tieren. Traditionell werden die Bewohner des Zoos in Hannover daher einmal im Jahr gemessen und gewogen.

Hannover - Im Zoo Hannover wurden in den vergangenen Tagen wieder die Tiere gemessen, gewogen und gezählt. Bei der jährlichen Inventur wird beispielsweise geklärt, wie viele Pinguine sich in dem Park tummeln oder wie groß die knapp ein Jahr alten Berberlöwen-Jungtiere inzwischen sind, wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte. Der Zoo führte an dem Tag einige der Inventuraufgaben öffentlich vor.

In dem Zoo lebten zuletzt 1473 Tiere und 158 Arten, wie die Inventur ergeben habe. Bei manchen Arten sei die Zählung nicht so einfach gewesen. Etwa bei den Erdmännchen, die ständig durcheinander wuseln, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

Den Angaben nach wurden die Tiere in 2023 mit 800 Kisten Obst, 10.300 Kisten Gemüse und 123.000 Kilogramm Heu gefüttert. Den größten Anteil davon hätten die sechs asiatischen Elefanten des Zoos verspeist.

Neben Zahlen zu den Tieren wurden auch Daten aus anderen Bereichen des Tierparks bei der Inventur gesammelt. So arbeiteten im vergangenen Jahr über 450 Menschen für den Zoo. An Besucher wurden 226.500 Kugeln des hausgemachten Eises verkauft.