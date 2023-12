Hannover/Bremen - Das Sturmtief „Zoltan“ hat in Niedersachsen und Bremen für mehrere Einsätze am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag gesorgt. Des Weiteren haben Hagelschauer zu mehreren Glätteunfällen geführt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt kam es demnach zu 29 Unfällen auf der A1, der A7 und der A39. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt, drei davon schwer. Zuvor hatte der „Norddeutsche Rundfunk“ darüber berichtet.

Bei den Sturm bedingten Notrufen handelte es sich nach Angaben der Polizei vor allem um Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Äste, die die Fahrbahnen blockierten und losgelöster Ziegelsteine oder Baugerüstplanen.

Die Polizei meldete für Osnabrück in den letzten 24 Stunden 107 durch Sturm bedingte Einsätze. In Oldenburg wurden seit Donnerstagabend 27 Einsätze, in Braunschweig rund zehn und in Bremen zwei Einsätze verzeichnet.