Schönefeld - Zöllner haben am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) den Stoßzahn eines Walrosses beschlagnahmt, den eine Frau im Koffer hatte. Röntgenbilder bei einer Gepäckkontrolle eines Fluges aus der georgischen Hauptstadt Tiflis am vergangenen Wochenende machten die Beamten stutzig, wie das Hauptzollamt Potsdam mitteilte.

Die Zöllner kontrollierten die 24-Jährige daraufhin. In ihrem Koffer fanden die Zöllner den Stoßzahn, eingewickelt in ein Bettlaken. Der verzierte Zahn soll den Angaben zufolge 60 Zentimeter lang sein und knapp zwei Kilogramm wiegen. Die Frau gab an, dass es sich dabei um ein Geschenk ihres in Russland lebenden Vaters handeln solle.

Der Zoll prüft den Fall nun weiter. Den Angaben zufolge handelt es sich bei Walrossen um eine besonders geschützte Art. Die Einfuhr der Tiere oder ihrer Körperteile sei verboten. Sollte es sich wie angegeben um ein Geschenk handeln, erwartet die Frau ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro, sollte sie es gekauft haben von bis zu 50.000 Euro.