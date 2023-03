Dresden - Der Zoll hat am Donnerstag auch in Sachsen Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohnes und zu Schwarzarbeit durchgeführt. Nach Angaben des Hauptzollamtes Dresden waren Objekte unter anderem in Bautzen, Dresden und Leipzig betroffen. In der Landeshauptstadt nahmen Beamtinnen und Beamte am Vormittag die Geschäfte der Altmarktgalerie unter die Lupe. An dem bundesweiten Einsatz hatten sich alle 41 Hauptzollämter bundesweit beteiligt, teilte die Generalzolldirektion in Hamburg mit. Die Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit seien dabei branchenübergreifend unterwegs - von der Waschanlage über das Eiscafé bis hin zum Nagelstudio. „Es geht insbesondere um die Branchen, die dem gesetzlichen Mindestlohn unterliegen“, hieß es.