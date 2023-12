Bad Bentheim - Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Bentheim in der Grafschaft Bentheim haben Ermittler Drogen im Wert von rund 120.000 Euro entdeckt. Ein Spürhund habe am Mittwochnachmittag angezeigt, dass sich Betäubungsmittel im vorderen Bereich eines Autos befanden, teilte der Zoll am Freitag mit.

Bei einer genaueren Untersuchung fanden die Ermittler rund 13 Kilogramm Amphetamine in einem Versteck hinter der Stoßstange des Wagens. Die Insassen hatten außerdem fünf Gramm Ecstasy und mehrere Päckchen einer unbekannten Substanz bei sich. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen die Autoinsassen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.