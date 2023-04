Magdeburg - Beamtinnen und Beamte des Zolls überprüfen an diesem Dienstag Baustellen in ganz Sachsen-Anhalt. „Wir führen eine Schwerpunktprüfung in der Baubranche durch“, sagte André Schneevoigt vom Hauptzollamt Magdeburg am Dienstagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es unter anderem um Lohnzahlungen, Abführung von Beiträgen oder den Aufenthaltsstatus der Handwerker. In Sachsen-Anhalt waren demnach am Morgen mehr als 100 Mitarbeitende im Einsatz.

Es handle sich um eine bundesweite Maßnahme, sagte Schneevoigt. „Wir haben uns im Vorfeld Bauprojekte rausgesucht, die wir jetzt prüfen.“ Vor Ort werde zunächst erfasst, von welchen Firmen die einzelnen Handwerker beauftragt wurden. „Dann geht es weiter.“

Zuletzt hatte es im März eine bundesweite Prüfung des Zolls gegeben. In Sachsen-Anhalt wurde die Mindestlohnprüfung hauptsächlich im Gastronomie- und Systemgastronomiegewerbe durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts eingeleitet. Zudem wurden Ermittlungen gegen Arbeitgeber eingeleitet, die möglicherweise Löhne vorenthalten oder veruntreut haben.