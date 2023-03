Bremen - In Niedersachsen und Bremen sind Zollbeamte am Donnerstagmorgen für Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns unterwegs. Verdachtsunabhängige Prüfungen gebe es gegenwärtig in Stade, Cuxhaven und Bremen, wie der Sprecher des Hauptzollamts Bremen sagte. Zu der Zahl der Beamten im Einsatz machte der Sprecher keine Angaben. Die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüften Betriebe und Baustellen. Dort tätige Menschen befrage man nach Lohn und Anstellung, sagte der Sprecher. Am Donnerstag gibt es bundesweit vergleichbare Kontrollen. Alle 41 Hauptzollämter seien daran beteiligt, sagte eine Sprecherin der Generalzolldirektion in Hamburg.