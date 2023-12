Frankfurt (Oder) - Zollbeamte haben in Frankfurt (Oder) über 67 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper sichergestellt - zwei junge Männer flüchteten im Verlauf einer Kontrolle. Das teilte das Hauptzollamt am Mittwoch mit. Den Angaben nach kontrollierten die Zöllner am Samstag eine Gruppe von jungen Männern, die mit einem Einkaufstrolley und einem Koffer von Polen nach Deutschland über die Stadtbrücke kamen.

Sie beschlagnahmten insgesamt 238 Packungen mit 4.760 Böllern der Kategorie 3, die erlaubnispflichtig ist. Zwei der drei kontrollierten Männer konnten nach Angaben der Zollbeamten während der Kontrolle flüchten und wurden nicht mehr gefasst. Es wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet, zwei gegen Unbekannt.

Legal zugelassenes und durch einen EU-Mitgliedstaat geprüftes Feuerwerk der Kategorie 3 und 4 darf laut Sprengstoffgesetz nur durch ausgebildete und zertifizierte Feuerwerker gezündet werden. In der Grenzregion zu Polen stellen Zollbeamte immer wieder unerlaubtes Feuerwerk sicher. Den Angaben zufolge kann im Nachbarland das ganze Jahr über Pyrotechnik gekauft werden.