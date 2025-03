Dresden - Zollbeamte haben auf der Autobahn 4 zwischen Bautzen und Dresden einen illegalen Zigarettentransport gestoppt. Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, befanden sich in dem Lastwagen 9,9 Millionen Zigaretten – der dadurch entstandene Steuerschaden beläuft sich auf etwa 1,8 Millionen Euro.

Laut Frachtpapieren war das Fahrzeug mit Gefriergeräten beladen. Bei der Kontrolle gab der Fahrer an, keine verbrauchsteuerpflichtigen Waren mitzuführen. Doch eine Stichprobe offenbarte das Gegenteil: In zahlreichen Kartons auf Paletten, die an der Bordwand des Aufliegers gestapelt waren, entdeckten die Beamten Zigaretten.

Der 50 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ das Amtsgericht Görlitz Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Dresden.