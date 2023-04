Berlin - Zollfahnder haben bei einer Kontrolle in der vergangenen Woche in Berlin-Marzahn rund 50.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Zwei Beschuldigte konnten bei einer offenbar geplanten Übergabe in Gewahrsam genommen werden, wie ein Pressesprecher des Hauptzollamts Berlin am Mittwoch mitteilte. Einer der beiden wollte flüchten, konnte aber daran gehindert werden. Der Steuerschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.