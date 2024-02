Leer - Der Zoll hat bei der Kontrolle eines Transporters auf der Autobahn 28 in Leer Drogen in der Unterhose eines Mannes entdeckt. Die Ermittler fanden drei Gramm Crystal Meth und eine kleine Menge Kokain bei dem 19-jährigen Beifahrer, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Bei der weiteren Durchsuchung des Transporters fanden sie außerdem noch 200 Tabletten, die mit ihrem Wirkstoff gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen. Gegen den 19-Jährigen und den 20 Jahre alten Fahrer wurden bereits am vergangenen Freitag Strafverfahren eingeleitet.