Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist in Chemnitz durch ein verdächtiges Paket aufgefallen. Die Fahnder nahmen ihn fest und fanden in seiner Wohnung eine große Menge Drogen.

Zöllner haben in einer Wohnung in Chemnitz eine große Menge an Drogen gefunden. (Symbolbild)

Chemnitz - Zöllner haben bei der Durchsuchung einer Wohnung in Chemnitz eine große Menge Drogen gefunden und einen 34-Jährigen festgenommen. Der mutmaßliche Drogenhändler kam in Haft, wie das Zollfahndungsamt Dresden am Mittwoch mitteilte. Die Durchsuchung in seiner Wohnung fand Mitte September statt.

Anlass dafür war den Angaben zufolge ein Paket aus Thailand an den mutmaßlichen Drogenkurier, in dem die Ermittler 20 Kilogramm Marihuana fanden. In seiner Wohnung entdeckten die Beamten mehrere verdächtige Pakete und insgesamt 10 Kilogramm Marihuana, 5 Kilogramm Haschisch, 700 Gramm Kokain, 15 Gramm Crystal und mehrere hundert LSD-Einheiten, wie es hieß.

Die Fahnder fanden zudem heraus, dass der 34-Jährige in den vorherigen Monaten mehrfach unter falschen Personalien durch Europa gereist war. Der Libyer habe zudem laut Zoll keine gültige Aufenthaltsgenehmigung und zwei bestehende Haftbefehle.