In einem Weinkühlschrank im Kofferraum eines Autos entdecken Zöllner mehr als 124.000 Euro in bar. Jetzt ermittelt die Zollfahndung wegen Geldwäsche gegen einen 40-Jährigen.

In einem Kühlschrank im Kofferraum eines Fahrzeugs haben Zöllner am Grenzübergang Reitzenhain (Erzgebirgskreis) mehr als 124.000 Euro in bar entdeckt. Das Geld war in mehreren Paketen im Inneren des Geräts versteckt, wie das Hauptzollamt Erfurt mitteilte. Gegen den 40-Jährigen aus den Niederlanden werde nun wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.

Der Mann war vergangene Woche aus der Slowakei kommend nach Deutschland eingereist. Auf Nachfrage der Zöllner hatte er angegeben, lediglich rund 50 Euro in der Hosentasche mitzuführen. Im Kofferraum fanden die Beamten jedoch einen kleinen, originalverpackten Weinkühlschrank – laut Fahrer angeblich eine Retoure. Ob sich darin etwas befinde, habe der Mann nicht sagen können.

Überraschung beim Öffnen - Bargeld statt Wein

Beim Öffnen des Kühlschranks entdeckten die Zöllner das Bargeld. Der Kühlschrank und das Geld wurden sichergestellt. Zuständig für die weiteren Ermittlungen ist das Zollfahndungsamt Dresden.

Reisende müssen bei der Ein- oder Ausreise innerhalb der EU Barmittel ab 10.000 Euro auf Nachfrage des Zolls angeben. Wer dies unterlässt oder keine Angaben zur Herkunft des Geldes machen kann, macht sich unter Umständen strafbar.