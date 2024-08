Der Zoll hat im letzten Jahr mehr als doppelt so viele Drogen wie noch 2022 sichergestellt.

Zoll beschlagnahmt mehr als doppelt so viele Drogen wie 2022

Frankfurt/Oder - Der Zoll in Frankfurt (Oder) hat 2023 mehr als doppelt so viele Drogen beschlagnahmt wie noch im Jahr zuvor. Bei punktuellen Kontrollen im fließenden Verkehr Brandenburgs konnten die Beamten des Zolls nach eigenen Angaben 2023 in etwa 1.600 Fällen 36 Kilogramm Betäubungsmittel feststellen. Im Jahr 2022 waren es nur 16 Kilogramm.

Dabei sei aus den reinen Zahlen pauschal nicht zu erkennen, ob tatsächlich auch insgesamt mehr Substanzen geschmuggelt wurden, sagte eine Sprecherin des Zollamts. „Es kommt immer darauf an, ob einzelne sehr große Drogenfunde dabei sind. Das verzerrt schnell die Statistik“ erklärt Astrid Pinz, Sprecherin vom Hauptzollamt.