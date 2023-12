Bad Schandau - Knapp 9000 Zigaretten haben Zöllner an der deutsch-tschechischen Grenze an Bord eines Familienautos sichergestellt. Der Fahrer und seine Frau gaben bei der Kontrolle am Dienstag bei Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) an, dass sie mit ihren beiden Enkeln auf dem Weg nach Deutschland seien und 800 Zigaretten mit sich führten, wie das Hauptzollamt Dresden am Mittwoch mitteilte. Bei der Durchsuchung des Transporters fanden die Beamten dann 3000 Zigaretten im Fahrgastraum und 6000 weitere hinter dem Abluftgitter. Laut Zoll konnte ein Steuerschaden von über 2000 Euro verhindert werden. Gegen das Ehepaar werde ermittelt.