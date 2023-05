Potsdam - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) bekommt für seine Forderung nach raschen Grenzkontrollen zur Eindämmung illegaler Migration keine Unterstützung des Bundes. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnt derzeit stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien ab. Das geht aus einer der dpa vorliegenden Antwort aus dem Bundesinnenministerium auf einen Brief der beiden CDU-Innenminister von Brandenburg und Sachsen hervor.

Der brandenburgische CDU-Fraktionschef Jan Redmann kritisierte Faeser am Dienstag und sagte in Potsdam, die Lage-Bewertung mache ihn ratlos und wütend. Faeser verkenne, dass die Migration an der Grenze zwischen Brandenburg und Polen an Dynamik gewonnen habe. Auch der stellvertretende Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, hält Binnengrenzkontrollen für dringend notwendig.

Die Bundespolizei überprüfte am Wochenende in Frankfurt (Oder) nach eigenen Angaben 104 Menschen, die unerlaubt nach Deutschland einreisten. Darunter waren Menschen aus Syrien und Afghanistan. Das seien im Vergleich zu den vergangenen Monaten und Wochen verhältnismäßig viel, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei. Polens Grenzschutz berichtete am Dienstag, er stelle in den vergangenen Wochen eine wachsende Zahl versuchter irregulärer Grenzüberquerungen an der Grenze zu Belarus fest.

Brandenburgs Innenminister Stübgen hatte vor einigen Tagen gesagt, er hoffe auf eine rasche Einführung befristeter Grenzkontrollen, möglichst schon ab Anfang Juni. Gemeinsam mit seinem sächsischen Amtskollegen Armin Schuster (CDU) wandte er sich in einem Schreiben an Bundesinnenministerin Faeser.

In der Antwort der Ministerin aus der vergangenen Woche hieß es: „Die vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen setzt eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit voraus und hat dabei stets ultima ratio Charakter.“

An der deutsch-polnischen Grenze schwankten die Zahlen von Menschen, die illegal einreisten, sie lägen seit Ende Februar über denen an der Grenze zu Österreich, hieß es aus dem Bundesinnenministerium. An der deutsch-tschechischen Grenze seien die unerlaubten Einreisen seit einem Höchststand im September 2022 stark rückläufig.

Das Bundesinnenministerium schrieb weiter, es sei eher eine „weitere Verstetigung des Migrationsgeschehens“ an der Grenze zu Österreich zu vermuten. Eine vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zu Polen und zur Tschechischen Republik sei derzeit nicht Gegenstand der Überlegungen. Eine solche Maßnahme gehöre zu den allerletzten Reaktionsmöglichkeiten.

CDU-Fraktionschef Redmann kritisierte, Faeser stelle sich gegen einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz und des Bundeskanzlers. Er verwies auch auf die Belastung der Kommunen. Es sei auch nicht in Ordnung, die Bundespolizei als „uniformiertes Begrüßungskomitee“ an der Grenze zu haben. Bei den von der CDU geforderten Binnengrenzkontrollen wie an der bayerisch-österreichischen Grenze gehe es um mehr Befugnisse, um Menschen auch zurückweisen zu können.

Der stellvertretende Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Teggatz, sagte mit Blick auf derzeitige Möglichkeiten der Bundespolizei: „Wir sind ein besseres Transportunternehmen, aber keine tatsächliche Grenzpolizei.“ Die Polizei begleitet Flüchtlinge in die Erstaufnahmeeinrichtungen.

Teggatz, der am Dienstag zu Gast in der Sitzung der CDU-Landtagsfraktion in Potsdam war, sagte, Menschen könnten direkt an der Grenze nur zurückgewiesen werden, wenn die Bundespolizei Grenzbehörde sei und Grenzkontrollen stattfänden. Mit der Schleierfahndung, wie sie jetzt durchgeführt werde, sei das nicht möglich. Ein besonderes Augenmerk gelte derzeit der Ost-Route, also dem Weg von Flüchtlingen über Moskau und Minsk, dann weiter über Polen oder das Baltikum bis nach Deutschland.

SPD-Fraktionschef Daniel Keller sagte dagegen, derzeit sei die Lage nicht gegeben, um stationäre Grenzkontrollen einzuführen. Die Flüchtlingszahlen seien rückläufig. Es sei bei der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart worden, eine Einführung solcher Kontrollen von der Lage abhängig zu machen.