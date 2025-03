Drogen in Umzugskartons finden Fahnder der Polizei in Berlin.

Berlin - Mit einem Umzugskarton voll Rauschgift ist ein junger Mann in Berlin der Polizei aufgefallen. Zivilpolizisten beobachteten am Montagnachmittag in Grunewald, wie der Mann zunächst einem Auto zuwinkte und dann einen Umzugskarton aus dem Haus holte und ihn - ohne mit den Insassen zu sprechen - in den Kofferraum stellte.

Die Polizisten kontrollierten das Auto und den Karton und fanden Cannabis, mehrere Handys und Geld im vierstelligen Bereich. Daraufhin durchsuchten sie auch die Wohnung und entdeckten weitere Kartons mit Haschisch und Marihuana im höheren zweistelligen Kilobereich, außerdem sogenannte Softairwaffen und eine Schreckschusswaffe. Der 20-jährige Mann und drei mutmaßliche Komplizen wurden festgenommen.