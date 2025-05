Die Begeisterung für den Rennsteiglauf scheint ungebrochen. Für das Laufevent mit Kultstatus haben sich in diesem Jahr rund 18.000 Teilnehmer angemeldet.

So wie hier im vergangenen Jahr werden am Samstag wieder zigtausende Läufer auf dem Rennsteig unterwegs sein. (Archivfoto)

Eisenach/Schmiedefeld - Zigtausende Läuferinnen und Läufer starten am Samstagmorgen zum 52. GuthsMuths-Rennsteiglauf. Mit rund 18.000 Anmeldungen rücken die Organisatoren nach eigenen Angaben wieder in die Nähe des Anmelderekords im Jubiläumsjahr 2023. Damals hatten sich rund 20.000 Menschen für das Event registriert. „Der Rennsteiglauf ist für viele einfach gesetzt im Kalender. Es freut uns, dass wir so ein treues Publikum haben“, sagte Jens Panse, Präsidiumsmitglied des Rennsteiglaufvereins, der Deutschen Presse-Agentur.

Fast 2.000 Starter wollen 74 Kilometer lange Königsstrecke laufen

Am beliebtesten bei den Sportlern sind die Halbmarathon-Distanz und der Nordic Walking-Wettbewerb ab Oberhof. Zusammen machen sie fast die Hälfte der Startenden aus. Für die klassische Marathonstrecke ab Neuhaus sind rund 3.500 Läufer und Läuferinnen gemeldet. Die Königsstrecke ab Eisenach hat eine Länge von rund 74 Kilometer und überwindet dabei rund 1.500 Höhenmeter. An ihr wollen sich den Anmeldungen zufolge 1.980 Teilnehmer versuchen.

Nachmeldungen am Tag selbst sind noch möglich. Deshalb hoffen die Organisatoren nach eigenem Bekunden, die 20.000er-Marke noch knacken zu können. Ziel aller Läufe ist Schmiedefeld. Auch ein Junior-Cross-Wettbewerb und Wanderungen sind Teil der Veranstaltung. Unter den Wandernden befinden sich auch Thüringens CDU-Ministerpräsident Mario Voigt sowie der erst kürzlich vereidigte Bundesumweltminister, der Thüringer SPD-Politiker Carsten Schneider.

Der Rennsteiglauf ist laut Veranstaltern Europas größter Crosslauf. Er fand erstmals 1973 statt. Der knapp 170 Kilometer lange Rennsteig verläuft in 500 bis fast 1.000 Metern Höhe zwischen Hörschel bei Eisenach und Blankenstein an der thüringisch-bayerischen Grenze. Der Lauf ist benannt nach dem Pädagogen Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839), einem Wegbereiter des modernen Sports.