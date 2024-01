Sangerhausen - Bei einem Besuch in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang einen lang andauernden Hochwassereinsatz vor Ort prognostiziert. „Die besondere Herausforderung hier ist, dass wir vor einem langen Einsatz stehen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag. Zum Jahreswechsel seien viele Menschen nicht bei ihren Familien, sondern an den Deichen im Einsatz gewesen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes ist in den nächsten Tagen weiter mit Regen zu rechnen.

Der Landkreis hatte am vergangenen Samstag (30.12.) den Katastrophenfall ausgerufen. Dadurch liegt die zentrale Organisation beim Landkreis. Wegen der hohen Belastung müsse besondere Rücksicht auf die Kräfteplanung genommen werden, sagte Zieschang. Ohne die Hilfe anderer Landkreise sei die Lage nicht zu bewältigen. Unter anderem sind den Angaben der Landkreise zufolge Einsatzkräfte aus dem Salzlandkreis und dem Saalekreis zur Unterstützung vor Ort.