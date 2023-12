Magdeburg - Vor der feierlichen Eröffnung des Synagogenneubaus in Magdeburg hat Innenministerin Tamara Zieschang die Bereicherung Sachsen-Anhalts durch jüdische Gotteshäuser betont. „Am 22. Oktober 2023 wurde in Dessau die neue Weill-Synagoge und an diesem Sonntag wird die neue Synagoge in Magdeburg eröffnet. Innerhalb weniger Wochen wird Sachsen-Anhalt durch zwei jüdische Gotteshäuser bereichert, und jüdisches Leben findet Raum für neue Entfaltung“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag. „Dies ist nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019, der eine Zäsur für das Land war, ein Geschenk.“

Die Innenministerin betonte zugleich die Verpflichtung für alle Behörden des Landes, jüdisches Leben zu schützen und jeder Form von Antisemitismus entschieden zu begegnen. „Die Sicherheit Israels und der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ist deutsche Staatsräson und gemeinsame Verpflichtung.“

Am Freitagnachmittag wurde die Tora in den Neubau in Magdeburg gebracht und dieser damit offiziell zur Synagoge. Den Weg vom Mahnmal für die ehemalige Synagoge zum neuen Gebäude säumten viele Magdeburger und Magdeburgerinnen. Die Tora ist die Heilige Schrift der Juden. Sie beinhaltet mehrere Hundert Ge- und Verbote und bildet die Grundlage der jüdischen Religion.

Mit der neuen Synagoge gibt es rund 85 Jahre nach der Zerstörung des alten jüdischen Gotteshauses ein neues Zuhause der Synagogengemeinde. Der am Ende 7,6 Millionen Euro teure Bau ist Ergebnis jahrzehntelangen Engagements Magdeburger Bürgerinnen und Bürger. Die alte Magdeburger Synagoge wurde 1938 bei den Novemberpogromen von Bürgern der Stadt zerstört und später gesprengt.