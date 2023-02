Dresden - Nach vier Siegen in Serie will sich Dynamo Dresden mit einem fünften Erfolg weiter den Aufstiegsplätzen in der dritten Fußball-Liga nähern. „Wir wissen, wie hart es war, in diese Phase reinzukommen. Jetzt sind wir auf einem guten Weg und können nachdenken, wie wir den Weg weiter fortsetzen“, sagte Dynamo-Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport). Dresden hat nach 22 Spieltagen 36 Punkte erkämpft, der Tabellenvierte 1. FC Saarbrücken hat drei Zähler mehr und nimmt derzeit den Relegationsplatz ein, da der Tabellendritte SC Freiburg II nicht aufstiegsberechtigt ist.

Dass der Zweitliga-Absteiger überhaupt wieder in den Genuss gekommen ist, um den Aufstieg mitzuspielen, führt Anfang auf die „komplette Vorbereitung“ in der Winterpause samt Trainingslager in der Türkei zurück. „Dadurch hat sich die Situation geändert, die Abläufe wurden besser verinnerlicht“, sagte der 48-Jährige. Auch die Profis haben sich im Training verbessert, wodurch sich auch der Ehrgeiz bei jedem einzelnen entwickelte, Spiele zu gewinnen: „Sie haben sich gewisse Ziele gesetzt.“

Trotz einer langen Ausfallliste von sieben Spielern - beim 3:2-Sieg beim SC Verl zog sich Paul Will eine Sprunggelenksverletzung zu und fällt mehrere Wochen aus - sieht der Trainer keinen Qualitätsabfall. „Mit jedem Wechsel sind Spieler reingekommen, die hungrig sind“, sagte Anfang, „wenn wir sie reinbringen, habe ich kein schlechtes Gefühl. Deshalb auch nicht so große Angst, wenn jemand ausfällt.“

Ein Sieg gegen die Kölner könnte sich auch für den gebürtigen Kölner Anfang kurzfristig positiv auswirken, sollte der Trainer anschließend freie Tage verordnen. In Köln wurde am Donnerstag mit der Altweiberfastnacht der Straßenkarneval gestartet, wie Anfang mit leuchtenden Augen erzählte. Der Rosenmontagsumzug würde sich als freier Tag für einen Besuch in der Domstadt förmlich anbieten.