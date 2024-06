Berlin - Eine zufällig vorbeikommende Frau hat einem 38-jährigen Mann in Berlin-Zehlendorf möglicherweise das Leben gerettet. Sie sah am Freitagabend in einem Waldstück in Nikolassee wie ein Angreifer auf das Opfer einstach, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der Täter sie bemerkte, flüchtete er. Der verletzte 38-Jährige blutete stark und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte vergeblich nach dem Täter.