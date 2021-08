Zeugin: R. Kelly soll „junge Mädchen“ mögen

R. Kelly wird in New York der Prozess gemacht.

New York - Eine weitere Zeugin hat im Missbrauchsprozess gegen den Ex-Musikstar R. Kelly brisante Details über ihre vergangene Beziehung zu dem heute 54-Jährigen geschildert.

Nach der Darstellung der damals 17-jährigen Frau habe Kelly bei einem Essen unvermittelt erwähnt, er möge „junge Mädchen“ und dass er den Aufruhr darum nicht verstehen könne, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Zudem habe er sich mit dem Musiker Jerry Lee Lewis verglichen, der mit seiner 13 Jahre alten Cousine verheiratet war. Nach Darstellung der Zeugin sagte Kelly: „Er ist ein Genie und ich bin ein Genie. Wir sollten tun dürfen, was wir wollen“.

Kelly werden in dem Prozess im New Yorker Stadtteil Brooklyn unter anderem die sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung und Bestechung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung in allen Punkten droht dem Sänger eine Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslang. Der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzende Musiker hat alle Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen und seinen Kritikern eine Rufmord-Kampagne vorgeworfen. Die am Donnerstag aussagende Zeugin ist das dritte von mehreren mutmaßlichen Opfern Kellys, die bei dem Prozess in New York gehört werden.