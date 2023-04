Kabelsketal - Am S-Bahn-Haltepunkt Gröbers in Kabelsketal (Saalekreis) sollen drei Männer einen Fahrkartenautomaten gesprengt haben. Sonntagmorgen beobachten zwei Zeugen die Männer, die gerade den Tatort verließen und folgten deren Fahrzeug, wie die Polizei in Halle mitteilte. Sie konnten den Wagen stoppen bis Polizeibeamte eintrafen. Diese nahmen die tatverdächtigen Automatensprenger vorläufig fest. Es handelt sich den Angaben zufolge um zwei 32 und 39 Jahre alte Sachsen sowie einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. Der Automat wurde stark beschädigt, die Täter kamen aber nicht an den Inhalt des Geräts.